北富銀信用卡首創「一鍵調額」今日開通 不怕刷爆卡

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行日前推出專為日本旅遊規劃的 J 卡，當時宣布首創「一鍵調額」功能，今 (29) 日正式開通，有別於過去信用卡要臨時調高額度，還要通過客服的層層關卡，「一鍵調額」為市場上首創，且一鍵立即生效，讓卡友不怕在異地刷爆卡，雖然短期內僅有 J 卡先行，未來全行信用卡也將陸續跟進。

「一鍵調額」使用十分方便，J 卡卡友只要在北富銀 LINE 官方帳號綁定完成並點開該功能，北富銀內部風險評核系統就會自動核算出該卡可調高的額度上限，卡友可在此限額內自由選擇所需額度，最高可調高一倍，且立馬生效，最多可持續 60 天，相較於既往需要打電話回國並等待審核確認，此功能刷新市場極限。

北富銀總經理程耀輝表示，「一鍵調額」的風險核算機制，是憑藉長期穩定審慎的風控經驗、新上線額度管理系統及大數據運算科技的結合運用，對 250 多萬卡友進行深入且持續的信用追蹤分析，才有辦法在安全穩定的前提下，盡可能提供卡友更大的便利與空間，也希望讓卡友可以藉此更了解「信用」的好處，自己的額度自己調整、自己的信用自己珍惜。

此外，北富銀趁賞櫻旅日旺季，全力搶攻 J 卡，現金回饋卡的「刷卡金」效期將從原本的「次期」未折抵完畢將歸零，拉長為 6 個月，讓卡友回饋金運用可以更彈性。