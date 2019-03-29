【華冠投顧】盤後分析：多方表態

劉彥良 分析師

在陸股大漲的帶動下，多空終於分出勝負，台股盤中不僅回補空方缺口 10589，甚至尾盤還拉抬收最高，終場大漲 104 點收在 10641 點，成交量放大到 1209 億元，價量齊揚。

在美中貿易即將進行新一輪協商的樂觀氣氛下，陸股開小高後一路走高，終場大漲 3.18%，亞股全面受激勵，台港日韓全數上漲，其中台股和港股漲幅有接近 1% 的好表現。

盤面上多方點火，漲勢最整齊的是 PCB 上游的 CCL，週週向錢賺節目中分享的台光電 (2383) 攻上漲停，帶動台燿 (6274) 和聯茂 (6213) 也都大漲 4% 以上。其他 PCB 產業鏈相關的像是建榮 (5340)、新揚科(3144)、榮科(4989) 和泰鼎 - KY(4927)也都改寫近期新高。

此外，面板零組件今天也表現不錯，如永捷 (4714)、光聯(5315)、友輝(4933) 和聯詠 (3034) 都大漲並創波段新高。

傳產股方面，則以生技表現最強，和馬國客戶簽訂經銷合約以及去年轉盈的明基醫 (4116) 和穆拉德加捷 (4109) 攻上漲停、新藥指標股浩鼎 (4174) 站回所有均線之上、股利配發率超過 100% 的鈺緯 (4153) 改寫波段新高、

多空既然已經表態，那麼就是持續偏多操作並且可以拉高持股水位，目前融券餘額仍有 57.7 萬張，在進入融券強制回補高峰期之下，高券資比個股可望迎來軋空行情，此外像是 3 月營收、去年年報和股利政策的等基本面資訊，也將左右個股的表現。

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