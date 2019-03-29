〈群益期貨〉習近平兩鳥論，換鳥換成功了嗎？

習近平提出所謂「兩隻鳥論」，即是「騰籠換鳥，鳳凰涅槃」說明「轉方向、調結構」的重大意義和方向路徑，舊的鳥不去，新的鳥不來，表達一種經濟脫胎換骨的概念，兩鳥恰恰與鄧小平不管黑貓白貓，只要捉老鼠的就是好貓的兩貓論相互呼應。

全球最大對沖基金橋水投資創辦人達里歐在他的新書《理解巨債危機》中，總結全球數十次去槓桿的經驗後，提出要想實現完美的去槓桿，必須做好四件事：

一是貨幣緊縮，二是債務違約，三是重新創造貨幣，四是財富再分配，總的來說就是兩點：一是要收縮貨幣、戒掉舉債發展；二是要釋放活力，提高生產效率。

這跟中國國家領導人習近平提出的「騰籠換鳥、鳳凰涅槃」不謀而合，中國經濟創造了連續增長近 40 年的奇蹟，發展活力不斷增強的同時，經濟下行壓力也在加大，現在經濟發展步入新常態。惟有大力推進結構調整，加快實施創新驅動發展方向，才能保持穩定增長。



現在的中國大陸已不再追求快速增長了，而是想著該如何「穩」定永續增長，分析研究 2019 年中國的經濟方針「六穩」包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期為主要的核心工作，在 2020 年達成全面建成小康社會，在此收官之際打下良好的基礎，並且能夠以優異的成績來慶祝中華人民共和國 70 周年，由此更可見「穩」在 2019 年對中國的重要性。

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