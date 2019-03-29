台股盤後－拉尾大漲百點 首季狂飆913點 空軍敗興而歸



台股今 (29) 日早盤一度翻黑，但在蘋果三王盤中增溫，蘋概股、5G、網通、陸股 ETF 等族群快速輪動，加上新光金強彈領軍金融動起來之下，尤其最後一盤強拉金融股，5 分鐘搓合大盤拉抬 23 點，推升終場加權指數大漲 104.78 點，收在 10641.04 點，成交量擴大到 1209.89 億元，台股周線上漲 1 點，月線連三紅，漲了 251 點，季線更是狂飆 913 點，2019 年首季空軍敗戰而歸。

蘋概三王部分，股王大立光只演了上半場好戲，尾盤賣壓出籠，壓尾翻黑，終場下跌 35 元、0.76%，收在 4600 點，所幸月線有守；但台積電、鴻海分別上漲 1.45%、2.37%，成為大盤多頭指標。

蘋概股力致、玉晶光漲停作收，嘉聯益、華通、新普、聯詠、和鑫、可成等都表現亮麗。

華為 5G 產品線總裁楊超斌喊出「5G 是未來十年到 20 年的主流」，今年以來 5G 族群股價強強滾，今天合勤控收漲 7.69%，瑞琪電、聯茂、譁裕、宏捷科都勁揚；連帶網通族群也大漲，東訊雖然漲停未鎖住，但以 7.46% 大漲作收，仲琦、兆赫也都搶眼。

陸股今天強攻超過 2%，激勵陸股 ETF 也強勢同歡，國泰中國 A50 正 2、元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2 都強漲超過 6% 作收。

而昨天甫召開完法說會的新光金，釋出金融資產未實現損益轉正，身價單季暴漲超過 1100 億元的利多，今天強力吸金，終場勁揚 5.83%，K 線拉出一紅吞四黑，站上季線的強勢走勢；尾盤多單拉抬元大金、開發金、台新金、國泰金等，推升金融指數大漲 1.2%，收在今日最高。

整體來說，在美國公債殖利率倒掛的利空淡化下，台股今日以高盤開出，不過，早盤獲利回吐賣壓湧現，導致大盤指數一度由紅翻黑，所幸在電子股健康輪動，加上金融股強勢點火帶動下，指數不僅由黑翻紅，甚至大漲超過百點收最高，下周將挑戰 10667.94 點前波高點。