「接近飽和了⋯」超商的未來在哪裡？日本全家母公司社長的 3 大看法

文 / 《經理人月刊》張玉琦

「便利商店已經接近飽和了！」全家便利商店的母公司 FamilyMart UNY Holdings 社長高柳浩二直言，從服務和來店客數來說，便利商店可能還有發展空間，但是純就店舖數而言，應該差不多發展到了臨界點。

目前日本約有 5 萬 7000 家便利商店，FamilyMart 的店舖數量居第二。不過，考量到流通業店舖的營收與來客數逐年下滑的趨勢，高柳還是認為，日本便利商店數「沒有成長到 6 萬家、7 萬家的必要」。

《周刊經濟學人》（周刊エコノミスト）整理出日本流通業的內憂外患：

1. 同業還在爭相拓點

儘管市場趨於飽和，日本超商 3 大龍頭都沒有停下展店腳步，只是各自的策略不同。7-ELEVEN 選在特定地區提高店舖密度；FamilyMart 透過併購擴張；Lawson 則是最早開遍日本國內 47 都道府縣，目前 3 家加起來，市占已經超過 9 成。

在人口呈負成長趨勢、新店還持續增開的情況下，流通業店舖營業額較去年萎縮了 0.3%。

為了確保開店的地點，鐵路沿線的車站站內店（3 家各和不同鐵路公司合作）、醫院、集合住宅和公共設施內部等人群聚集的場所，都成為兵家必爭之地。

2. 電商和宅配搶占「最後一哩路」

截至目前為止，超商的主力商品鮮食和罐裝飲料還沒有太多競爭者，但是在「便利性」上，對手早已出現。

管理顧問松岡真宏分析，隨著智慧型手機興起，消費者可以在移動時購物付款，甚至比超商更便利。超商現階段雖然扮演起行動商務的「最後一哩路」，方便消費者取件，終究只消化了全國 5% 的宅配量。隨著快遞業者開始在大樓廣設宅配箱，未來如果消費者都只要去宅配箱就能領貨，或許會再間接影響到便利商店的服務型態。

3. 藥局殺入郊區，搶銀髮商機

看準超高齡社會的到來，愈來愈多老人和病患需要更方便的領藥服務，超商業者紛紛入股小型連鎖藥局，開出超商附設藥局的店型。

然而，看準相同的商機，大型連鎖藥局也開始走出城市，到郊區布局，不但提供藥師到家裡開藥的服務，還販售價格比超商便宜的日用品和食品，勢必進一步侵蝕便利商店的市場。

資料來源／周刊エコノミスト

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（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 1 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 1 月

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