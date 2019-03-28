〈造紙法說〉華紙訂單能見度保守 惟紙漿價格堅挺 看好今年營運「倒吃甘蔗」

中華紙漿 (1905-TW) 今 (28) 日召開法說會，去年受中美貿易戰影響，大宗原物料價格震盪下跌，去年稅後純益 4.45 億元，年減 28%，每股純益 0.4 元，低於前年 0.56 元。美中貿易戰問題未除，華紙副總陳瑞和表示，目前看起來，客戶的訂單能見度依舊保守，但年初以來紙漿價格堅挺，對華紙有利，公司今年營運有機會「倒吃甘蔗」。

華紙去年合併營收以 240.25 億元創新高，年增 5.2%，惟下半年原物料價格劇烈波動，導致毛利率及營益率下滑，毛利率 9.7%、營益率 2.4%，低於前年的 10.4%、3.6%；加上業外收益減少 14.5%，歸屬母公司稅後淨利 4.45 億元，年減 28%，每股純益 0.4 元，低於前年的 0.56 元。

華紙董事會通過決議，擬發放現金股利 0.35 元，配發率 87.5%，以今日收盤價 9.64 元計算，現金殖利率約 3.63%。此外，華紙將於 6 月 21 日召開股東常會，全面改選 6 席董事及 3 席獨董。

展望今年，陳瑞和表示，受國際貿易紛爭影響，客戶訂單能見度依舊保守，原物料價格亦受影響，不過，森林的供應在未來五年也是不足，因為樹木有生長週期，還有氣候的關係，兩個因素加起來將使供應減少，因此今年的木片價格大漲，紙漿今年看法不會差，就算需求不好，價格還是會在一定的水準之上。

進一步觀察紙漿價格，陳瑞和表示，長纖價格因為貿易戰，去年 12 月每公噸價格一度從 850 美元跌到 680 美元，但今年元月很快站回 700 美元，現在則回到 730-750 美元。國際漿紙大會上周剛在上海閉幕，目前業界的共識是長纖的價格還有機會再往上推一些，到 750-780 美元，這個價格比起去年均價其實還不錯，而短纖價格也同步反彈。

陳瑞和表示，在紙漿價格堅挺之下，有利華紙，預期華紙營運今年有機會倒吃甘蔗。