網路金融時代來臨 傳香港金融局發放首批六張虛擬銀行執照

鉅亨網編輯江泰傑 2019年2月22號12點30分

根據英國媒體報導，香港將在未來幾周內向六家網路運營商發放虛擬銀行執照，預計將包含騰訊旗下的支付業務財付通、阿里巴巴旗下螞蟻金服、小米、渣打銀行 (香港)、香港電訊、眾安在線 (保險公司) 及其合作夥伴中信銀行。

香港第一批虛擬銀行執照將在今年第一季發放，同時，香港金融管理局已通知另外八家公司其虛擬銀行執照申請進入下一階段甄選。市場傳聞稱中國平安旗下的公司可能是下一波入選名單。

目前，香港銀行業大多數收入是掌握在匯豐和渣打等銀行手中。這些銀行幾十年來從不擔心激烈的競爭。諮詢公司 Capco Digital 駐香港的分析師 Isabel Wendleken 表示，目前香港由 3～4 家最大的銀行主導，它們擁有最大的市場比重，因此走傳統銀行經營模式很難改變。這就是為什麼數位銀行有可能顛覆這個產業，如果做得正確的話。

根據高盛的研究，香港四大銀行—匯豐、中銀香港、恆生銀行和渣打銀行，約佔香港零售銀行貸款總額的 66%，在信用卡和抵押貸款業務所占的比例更大。

圖: AFP

為了了解這新型態的產業會帶來什麼樣的影響，許多人都在關注中國目前所發生的變化。在中國，網路銀行業務仍處於早期階段，但過去 7 年，螞蟻金服和騰訊等公司在中國金融市場已經帶來的重大轉變。

支付寶和微信等 App 已讓用戶放棄現金，直接在網路上管理他們的儲蓄，同時還有外送的附加服務。對於年輕的中國人來說，傳統銀行已經快變得過時。

不過也有分析師持保留看法，因為香港市場規模有限，且地方小，同時，香港金融體系成熟，競爭激烈，網路銀行不一定能像中國一樣快速興起，因此對大多數機構來說，虛擬銀行執照價值並不明顯，反而是象徵意義更強。