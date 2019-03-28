英飛凌發獲利警告 美晶片股應聲大跌

今年迄今半導體股大漲，因市場預期下半年產業即將迎來春燕，但德國晶片廠英飛凌 (Infineon Technologies) 恐怕給市場敲了一棒。

英飛凌週三 (26 日) 調降 2019 財年營收成長目標，自 9% 下調至 5%，主因宏觀經濟狀況轉疲弱，尤其是中國地區。

英飛凌新聞稿指出，「業務指標顯示，迄今需求復甦速度較預期緩慢，幾個終端市場持續低迷...... 儘管有持續的強勁結構性成長，英飛凌現在仍預期，2019 財年下半年的季節性營收成長低於正常水準。」

但這獲利預警令人費解，因為不到一週前，美光甫稱今年下半年的前景更樂觀，加上美 Fed 更鴿派的前景，推升晶片股並在 3 月 21 日收盤創下紀錄高點。

英飛凌財測

英飛凌週三預期，2019 財年 (9 月 30 日止) 營收 80 億歐元 (正負 2%、歐元兌美元匯率釘在 1.15)，雖然仍比 2018 才年的 76 億美元營收表現高，但新數據較該公司先前估計的 9% 年率成長減少近 3 億歐元，根據 Thomson Reuters 調查，新數據也不及分析師共識預期的營收 82.4 億歐元。

英飛凌衡量營業利潤率的指標也自 2 月初估計的 17.5% 下降至 16%。

英飛凌週三一度大跌 8.6%，午盤跌幅收斂至 4.4%。

英飛凌打噴嚏 晶片業吹寒風

iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 今年迄今上漲 20%，但週一大跌約 2%。

本週稍早，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 調降德儀 (TXN-US) 評級，自「優於大盤」降至「符合市場表現」，理由是今年晶片產業恐不會好轉的可能性提高了。

晶片廠美光 (MU-US)、Analog Devices (ADI-US) 和德儀週三股價均下跌超過 2%，下表為美國晶片廠因應英飛凌警告的股價反應。