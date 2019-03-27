〈貿聯展望〉車用、電器線束雙動能 全年營收雙位數成長

貿聯 - KY(3665-TW) 去年獲利創高，展望今年，董事長梁華哲表示，跟往年審慎樂觀相比，今年「非常審慎」，不過在車用線、電器用線強勁成長下，今年營運目標依舊是年增雙位數。

梁華哲表示，目前全球晶圓代工廠使用率降到 70%，顯示經濟面臨修正，而各大車廠也修正展望預測，甚至有裁員的狀況，顯現今年景氣成長具備挑戰。

鄧劍華看好，電動車發展仍是趨勢，隨主要客戶生產瓶頸消除，去年下半年起出貨也穩定爬升，加上陸系電動車既有客戶與新客戶相繼於今年量產，車用線束全年出貨逐季攀升，今年出貨可望倍增。

電器用線方面，鄧劍華指出，英系客戶與其他品牌客戶推出年度改款，營收將持續提升，加上去年起逐漸提升毛利率較高比重的客戶，東歐膠料產線完成建置，也將有助於毛利率提升，預計電器用線成長幅度將僅次於車用線，也擴建塞爾維亞產線來因應需求成長。

資訊產品方面，則瞄準 400G 資料中心、Thunderbolt 等高速應用布局，不過由於去年 IT 成長幅度較大，今年看來成長幅度會面較趨緩，另外，光通訊產品也鎖定基站端的基礎設施，搶攻 5G 商機。

以去年產品別來看，車用線營收占比約 15%，電器約 24%、資訊用線 48%、工業用及醫療等占比約 13%。

貿聯去年營收 213..92 億元，年增 37.1%、稅後純益 13.92 億元，年增 18%，每股純益 11.86 元，營收獲利均創下歷史新高，公司也通過每股擬配發 7.5 元現金股利。