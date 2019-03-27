瑞興銀行提五大營運策略 Q2推數位帳戶

瑞興銀行今 (27) 日舉辦媒體春酒，董事長郭釧溥表示，去 (2018) 年度透過資金成本控管與授信業務結構調整，稅後純益達 1.9 億元，每股稅後純益為 0.62 元。去年策略聯盟車貸業務，年成長 5 倍，帶動整體利差成長，且資本適足率達 13.17%。展望 2019 年，瑞興銀行將積極落實優化資金成本控管、提升資金效益、強化財富管理業務、增加客戶數與提升服務品質等五大業務方向，以持續追求銀行本業成長並擴大經營層面，同時，第二季將推出數位帳戶。

瑞興銀行近年來獲利表現穩定，郭釧溥表示，去年獲利主要來自於利差的貢獻，由於資金成本控管得宜，並且在授信策略上進行了結構性之調整，瑞興銀去年在利差方面成長了近 7.3 個基點，放款淨利息收入成長 9.2%，授信策略的調整亦相對帶動資本適足率之增加。

郭釧溥表示，為響應政府危老重建計畫與扶植台灣中小企業的政策，瑞興銀近年來積極推動土建融及中小企業融資信用保證業務，反應於去年整體放款業務成果斐然，土建融放款業務較 2017 年成長 20%，中小企業放款則成長 25.75%。

此外，瑞興銀去年加強於消費性業務，在策略聯盟車貸業務上強強滾，為整體放款業務帶入 12 億新台幣的成長，相較前一年度成長近 5 倍。對此，瑞興銀行總經理陳建豪表示，面對國內金融業過度競爭與非金融科技業崛起，對於規模和可用資源較有限的中小銀行而言，必須更積極地強化異業結盟來拓展事業經營版圖。

財富管理方面，瑞興銀去年第四季正式成立財富管理團隊，於 2019 年開春旋即交出亮眼之成績，1、2 月份財管手續費收入累計較去年同期大幅成長 84%，更超越年度預算目標 129%。陳建豪表示，此次全新財富管理團隊之建置，不僅從業界網羅專業理專新血加入，在商品、客戶經營與人員教育訓練上，亦積極進行開發、重整與改造。

因應數位金融浪潮來臨，瑞興銀今年將持續提升數位金融服務面的廣度與深度，瑞興銀去年第四季推出業界首張悠遊金融卡，進入電子票證小額支付市場，主打通勤族的各項交通運輸回饋之外，亦預計將於今年第二季推出數位帳戶服務。