Apple Card能否來台 金管會這樣說

蘋果今 (26) 日凌晨的春季發表會中，宣布推出 Apple Card，但是各界關切 Apple Card 是否能登台，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，蘋果是和高盛合作推出信用卡，因為高盛在台灣並無商業銀行據點，Apple Card 若要來台，需要比照聯名卡模式，與銀行和國際發卡組織合作才可以登台。

蘋果和高盛合作推出虛擬信用卡服務 Apple Card，聲稱將改變信用卡的使用體驗，不只能買東西，還能用來追蹤支出紀錄，更每天提供用戶現金回饋，iPhone 只要在手機註冊登記後，就能在幾分鐘後取得軟體版本的信用卡，接著就能開始使用。

由於 Apple Card 主打 Apple Card 號稱有「每日現金回饋」，在 Apple Store 或 iTunes 等購買商品可獲得 3% 回饋，使用 Apple Pay 消費可獲 2% 回饋，單純使用實體信用卡也有 1% 回饋，由於其無卡號、無 CVV 驗證碼、無到期日、免簽名、免年費、免跨國手續費，且不用繳延遲付款罰金，同時可於實體通路及虛擬通路消費，已經引發果粉高度興趣。

蘋果表示，Apple Card 能在全球各地能接受 Apple Pay 的商店使用，不管是實體商店、網路商店、還是 App；也因為台灣目前早就已經能使用 Apple Pay，各界進一步關注 Apple Card 是否能登台。

對此，莊琇媛表示，蘋果是和高盛合作推出信用卡，因為高盛在台灣並無商業銀行據點，Apple Card 若要來台，需要比照聯名卡模式，與銀行和國際發卡組織合作才可以登台。

銀行業者表示，Apple Card 是由蘋果找高盛銀行共同合作推出的，會不會在台灣再找其他商業銀行合作有待商榷，但若是真能來台，Apple Card 的發卡機構預期採用萬事達（Mastercard）支付網路將是無疑的。