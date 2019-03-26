艾訊KIOSK拿下台咖啡蛋糕烘焙龍頭美國據點訂單 Q2業績添動能

財訊快報 2019年3月26號18點22分

IPC 廠艾訊 (3088) 攻智慧零售市場有成，傳出拿下台咖啡蛋糕烘焙連鎖店美國據點智慧零售機台訂單，預計 5 月試產出貨，挹注第二季業績動能。此外，首季面臨傳統淡季，2 月業績以 2.74 億元，較 1 月下滑 30%，年減也有 24%，但 3 月回升，單月營收有機會優於元月的 3.92 億元，挑戰 4 億元大關，首季營收力守 10 億大關。



去年艾訊在俄羅斯電子看板與美國博弈管理系統大單加持之下，營運創高，營收突破 50 億元大關，創下歷史新高，EPS 達 5.12 元。由於 2017 年處分網通子公司益網，營收約有兩成左右的缺口，去年在客戶釋出大單效應下迅速彌補之外還刷新紀錄，超出市場預期。



展望今年，雖去年基期墊高，今年成長率可能受限，不過，看好物聯網、智慧城市、工廠自動化趨勢商機，艾訊對整體營運向上發展仍審慎樂觀。其中，去年買下義大利當地長期合作之經銷商，擴大產品出海口，今年也有進一步搜尋併購對象的計劃，增添額外動能。



而週二 (26 日) 開展的智慧城市展，艾訊秀出多項智慧零售、智慧教育、智慧路燈以及門禁安全管理等垂直應用領域的解決方案。其中，在智慧零售部分，據悉該公司搭載影像辨識系統以及支付系統的互動式資訊服務站 (KIOSK) 取得國內咖啡蛋糕烘焙龍頭商美國據點訂單，5 月即將試產出貨，增添第二季業績動能；而去年取得俄羅斯智慧教室的電子看板逾 2 萬台訂單，雖已出貨完畢，但東歐市場目前仍有新案洽談中，有機會做出貢獻。