廣穎(4973)、雙美(4728)、智邦(2345)、鑽全(1527)、康控-KY(4943)

廣穎 (4973)：記憶體模組廠，調整體質有成，去年獲利暴增 5 倍，EPS 達 1.34 元，擬配息 1.2 元，殖利率逾 6%，吸引買盤介入，近期量價齊揚，突破年線之上，續創 18.25 元波段新高，且目前股價仍低於每股淨值 25.16 元之下。

雙美 (4728)：金可集團入主後，通路、醫師教育雙軌策略奏效，去年業績成長，EPS 達 1.38 元，擬配息 1.2 元，近期獲外資買超，股價開低走高，突破 70 元關卡，創下波段新高，漲幅逾 6%，下檔以 10 日均線為支撐。



智邦 (2345)：受惠全球雲端服務普及，帶動周邊應用產品成長，加上企業網路架構設備升級等，去年 EPS 達 5.33 元，創下新高，擬配發 4 元現金股利。股價沿 5 日均線走多，盤中衝上 126 元，續創波段新高。



鑽全 (1527)：氣動工具機廠，預估今年營運持平，公司擬配息 4 元，殖息率達 7% 以上，激勵股價開高走高，突破年線及 55 元之上，創下波段新高。



康控 - KY(4943)：蘋果 iPhone 聲學元件主要供應商，下半年營運可望重回成長軌道，此外，佈局光學及車用領域，已進入收割期，將成為營運成長新動能。股價開高走高，一度攻上 152 元，創下波段新高。