【安聯投信】債市持續淨流入 高收益債吸金增溫

3 月聯準會如預期不升息，且政策立場較市場預期更為寬鬆，激勵風險性資產上漲，而公債殖利率創低也帶動利率型債券上揚，包括投資級債、高收益債、新興市場債三大債種全面吸金，值得注意的是，上周美國 10 年期公債殖利率再度探低至 2.44%，為金融海嘯後首次低於 3 個月公債水準，殖利率曲線出現所謂衰退跡象的「部分倒掛」，根據美林統計，即使 3 個月與 10 年期公債殖利率曲線倒掛後，平均仍須 27 個月才會出現經濟衰退，預期短年期債券能發揮抗震功效，且評價面較佳。

安聯投信指出，短期而言，市場波動可能加大，且投資信心較易受到消息面影響，建議投資人維持適度現金比重，並以靈活調整的多元組合債，或配置短年期債券，以減少市場震盪對資產的影響；2019 年全球經濟仍可望維持正成長，但各地區表現分歧，其中美國仍是經濟成長的領頭羊，建議可聚焦美元資產作為配置核心，並應注重選債之品質，以參與收益機會並抵禦波動。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶指出，因為目前殖利率曲線平坦化、甚至特定線段出現部分倒掛，投資短債的收益已經跟長債非常接近、甚至更高，卻可以大幅減少年期這個不確定性；因此接下來在操盤上，目標以保護優先，整體投資組合計畫將採取較短年期的配置，以降低利率風險，

謝佳伶也透露，選債時，公司挑選上也偏好低景氣循環的公司，也就是深度發掘較不受景氣起伏、且體質穩健的企業，例如居家安全系統、工具設備租賃等支援服務業，以及無線通訊等電信服務等，以期能在不同市場循環中，以低一點波動來參與收益機會。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，今年以來風險性資產創高之際，投資團隊開始進行部分獲利了結，動態配置現金部位，並轉往較具抗震效果的全球債或公債；此外，投資團隊也靈活布局部分期貨避險，以期在市場波動上升時發揮保護功效。

許家豪指出，目前偏好體質好但價值相對較佳的投資級債與美元計價之新興市場公債（如亞債），高收益債配置則偏好信評較高券種，如 BB-B 級；存續期配置上，現階段布局將以殖利率曲線兩端為布局主軸，並伺機於殖利率上升進場提高利率曝險，此外，也會利用利率期貨動態調整利率曝險部位。

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