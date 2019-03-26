

◆盤勢分析

1.「通俄門」調查報告澄清川普競選團隊並未通俄，美國貿易代表萊特海澤和財長梅努欽週四 (28 日) 將前往北京進行進一步會談。蘋果於 25 日舉行的 2019 春季發表會推出多項新訂閱服務：Apple TV+、Apple News+、Apple Card 與 Apple Arcade。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.26 至 0.06％，美股四大指數短期回檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

(2) 均線：支撐為月線至 10,300 點，壓力為 5 日線至 10,667 點。

(3) 技術指標：KD 開口高檔向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、PCB、散熱、PA、航太等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並收復 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5. 經濟部昨（25）日公布 2 月工業生產指數 86.15，年減 1.8%，其中權重逾九成的製造業生產指數 86.48，年減 1.75%，兩者皆呈連三個月衰退；而因春節因素，經濟部昨公布的 2 月批發、零售、餐飲營收統計中，批發、零售業年減分別達 3.3% 及 9.1%。

6.「台塑四寶」股利政策全出爐，四大公司今年總共將發出高達 1,586 億元的現金股息，比起前年的 1,777 億元縮水 10.7%，但仍為歷史第三高，僅次於 2007 年和 2017 年，股息活水可望挹注台股一波資金新動能。

7.2882 國泰金去年受到股、債市第 4 季大幅波動影響，一年金融資產未實現評價損失超過 1,247 億元，股東權益報酬率也跌破 10%、降至 8.8%。國泰金昨（25）日於法說會上透露，截至目前最新統計，未實現評價損益已全數轉為正數，達 300 億元左右。

8. 嘉澤（3533）昨（25）日公布 2018 年稅後純益 16.08 億元，年增 68.2%，創 2010 年以來新高，2018 每股稅後純益（EPS）17.21 元，較 2017 年 EPS 10.23 元大增。

9. 漢唐（2404）董事會昨（25）日均通過去年財報及股利分配案。漢唐去年每股純益 9.42 元，將配發 10 元現金股利，遠優於前二年均配 6 元的水準，殖利率約 8.8%。

