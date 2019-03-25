中租-KY 2月獲利創歷年同期新高 前2月每股賺1.73元

中租 - KY(5871) 下午公布 2019 年 2 月財報，單月合併稅後純益 10.8 億元，創歷年同期新高，較 2018 年同期成長 17%；累計前 2 月合併稅後純益 22.3 億元，年增 19%，累計每股稅後純益 1.73 元。中租 - KY 表示，2 月獲利月減 6%，主因受農曆春節假期及計息天數減少影響，惟當月獲利仍維持 10 億以上水準，從地區別來看，台灣、中國大陸及東協地區累計獲利分別成長 7%、17% 與 11%。



中租 - KY 指出，董事會 22 日通過分派 2018 年股利，擬配發每股現金股利 4.2 元、股票股利 0.3 元，合計 4.5 元，股利政策維持穩定，股利分派案將提交 5 月份股東會決議。



展望今年，中租 - KY 整體應收款淨額持續維持雙位數成長，台灣地區預估成長 10%，中國大陸及東協地區預估成長 20%。