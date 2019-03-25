【台新投信】全球央行聯手作多 有擔保高收益債「開趴」

全球主要央行今年貨幣及財政政策同步轉向寬鬆，美國聯準會今年可望停止升息、提前結束縮表計畫；歐洲央行今年不僅不升息，甚至將在 9 月實施新一輪的 TLTRO『長期再融資操作政策』，對市場再度釋出資金；中國則實施減稅降費寬鬆銀根。台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，在貨幣寬鬆之下，有利美債殖利率走低，帶動高收益債漲升行情。就歷史經驗顯示，當美債殖利率快速走降階段，皆為擔保高收益債的起漲點。

邱奕仁指出，目前歐美高收益債利差均高於近三年平均值，若美國、歐洲央行持續維持鴿派立場，看好利差仍有縮窄空間。以美債而言，目前美國高收益利差為 404bps，高於近三均值為 386bps，若中美貿易戰和緩，且 FED 轉向鴿派，均有利高收益債利差縮窄；在歐債方面，目前歐高收利差為 424bps，大幅高於近三均值為 339bps，歐洲央行已表示將實施 TLTRO，寬鬆資金有利歐高收利差縮窄。

邱奕仁表示，2000 年後共有 2 次經濟擴張期，而 2009 迄今之經濟已持續擴張了 10 年，相較於過去五次經濟擴張期平均值 8 年，現今應該為景氣的 Late Cycle，景氣 Late Cycle 往往伴隨著市場波動放大，擔保高收益債能為債券下檔提供防禦，為高收益債進化的 2.0 版本，替投資人守護財富。

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