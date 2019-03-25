WSJ：新款Switch主機最快在6月E3電玩展發表

根據華爾街日報在週一 (25 日) 的報導，有知情人士指出，任天堂 (7974-JP) 最快在今年夏天就會推出新款 Switch 主機，而且還一次推出兩款機種。其中一款主機將鎖定玩家客層，強化主機功能，但又不會像索尼的 PS4 或微軟 Xbox One X 般的強大。而另一款陽春版主機，則可能會取代日漸式微的 3DS 產品。

報導中指出，任天堂的供應商及軟體開發商們表示，新款 Switch 主機極有可能於今年 6 月在美國洛杉磯所舉辦的 E3 電玩展中發表，並在數個月後上市。而任天堂方面則是拒絕發表評論。

(圖：Investing.com)

任天堂 Switch 主機在 2017 年 3 月上市以來，至今已邁入了第 3 個年頭，該公司超過 8 成的營收都來自 Switch 的軟硬體銷售，今後如何維持銷售熱度也成為任天堂的重要課題。

有業界觀察家認為 Switch 的銷量很可能在近期內就會下滑，Visible Alpha 的分析師預測 Switch 在這個 3 月結束的會計年度將會售出 1790 萬台，預估在下個年度將為 1740 萬台。

有關新款 Switch 主機的詳細規格，目前還不得而知。但是根據任天堂的供應商表示，為了壓低售價，在陽春版的 Switch 主機上頭很可能會省略控制手把的振動功能。

一位熟悉相關計畫的人士透露，任天堂認為新的 Switch 主機並不需要振動功能，因為許多的遊戲軟體並未善用這項功能。

而為了新款 Switch 主機，任天堂也正在檢視其供應鏈名單。就有知情人士透露，在現行款 Switch 供應鏈上未取得一席之地的夏普 (6753-JP)，很有可能捲土重來拿到新機種的液晶面板訂單。而夏普方面則是拒絕作出評論。