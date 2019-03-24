〈觀察〉富貴險中求！ 台網通廠競爭力回溫搶5G商機

5G 商轉在即，國內業者認為，新技術將帶動產業進入新一波成長、加上貿易戰以及各國重新檢視資安的情況下，中國低價網通廠將面臨淘汰、歐美設備廠競爭力回升，台廠能的商機範圍，正顯著增加中。

業界大老認為，5G 重新定義射頻技術，使台灣首次正式進入電信產業局端設備領域的機會，在近年資通訊產業無顯著動能下，5G 將帶給網通產業新一波的成長動能。

過去幾年，中國網通廠以低廉製造成本優勢，大打價格戰，導致台網通業者只能迫於隨之以低價流血搶市，獲利空間遭大幅壓縮，不過現在隨著美中貿易戰，以及各國重新檢視內部資安，可望一舉扭轉台廠劣勢。

網通業者認為，美中貿易戰下游客戶逐漸將產地轉移至中國以外的國家，加上 5G 商轉在即，移轉速度將更快，也會使得陸系低價網通廠逐漸被淘汰，轉單效益今年起將陸續浮現。

此外，貿易戰也將使中國通訊設備廠的優勢下滑，歐美網通設備廠競爭力回升，可望擴大對台廠的下單力道。

而在美國開始重新檢視資安以及國安下，部分國家國家也開始重視，政府企業的資訊設備可望出現新一波的汰換潮，對台廠來說也將是另一大契機。

根據資策會 MIC 估計，台灣去年通訊產值 3.4 兆元，今年將持續成長至 3.5 兆元，年增 2.5%。