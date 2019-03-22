百麗航運新客輪今首航澎湖 新船續加入將新闢東部藍色公路

百麗航運引進兩艘高速客輪新船，行駛於台灣的海上「藍色公路」，第一艘新船雲豹輪今 (22) 日由台中港首航澎湖，百麗航運並規劃與台開 (2841-TW) 合作，規劃台灣東部的蘇澳往返花蓮航線，進一步建立台灣東部的藍色公路。

今天百麗航運的雲豹輪首航除由董事長藍俊昇主持之外，台中市長秀燕、前台中市長現任交通部長林佳龍都到場致賀，同時，台開董事長邱復生也到場，並一同搭乘首航客輪赴澎湖。林佳龍除對於百麗航運以雲豹、藍鵲等台灣國寶命名表示稱讚之外，也建議對於第 3 艘新客輪以國寶動物石虎命名。

百麗航運的第一艘全新打造的高速客輪 - 雲豹輪今天首航至澎湖馬公，目前第二艘客輪規劃在台灣東部開出蘇澳往返花蓮的航線。

台開董事長邱復生 (右) 及交通部長林佳龍，今天出席百麗航運的雲豹輪首航澎湖。(鉅亨網記張欽發攝)

百麗航運是由經營國內最大散裝貨運龍頭慧洋 - KY(2637-TW) 董事長藍俊昇所創立，除經營散裝船隊外也跨足客輪市場。今年從澳洲知名船廠 Austal 公司訂購 2 艘業界目前最新高速客輪 , 載客數多達 552 人，命名分別為 代表台灣國寶的雲豹及藍鵲。

百麗航運第一艘全新打造的高速客輪將今年 3 月回到台灣，今天起開出從嘉義布袋港返澎湖的航班，台開董事長邱復生指出，台開與百麗航運洽談開闢台灣東部的海上客輪航運已長達 3 年，也希望藉此一客輪航線的開航，建立包括台灣東部的海上公路航線。