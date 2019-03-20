〈明泰法說〉去年轉虧EPS -0.17元 仍擬配息1元殖利率近5%

明泰 (3380-TW) 今 (20) 日召開法說會並公布財報，去年第 4 竟營運雖然大幅好轉，但去年稅後仍淨損 8800 萬元，較前年轉虧，每股淨損 0.17 元，雖然面臨虧損，但公司董事會仍決議每股擬配息 1 元，若以今日收盤價 20.6 元計算，現金殖利率約 4.9%。

明泰去年第 4 季營收 40.86 億元，季增 14%、年減 6.3%，毛利率 16.3%，季增 1.8 個百分點，年增 3.6 個百分點，營益率 1.3%，較上季由負轉正，年增 0.39 個百分點，稅後純益 1.14 億元，季增 418%，年增 62.8%，每股純益 0.23 元。

明泰去年營收 156.08 億元，年減 18.1%、毛利率 13.5%，年減 1.7 個百分點，營益率 - 1.3%，較去年由負轉正，稅後淨損 8800 萬元，較前年轉虧，每股淨損 0.17 元。

明泰去年受到營收規模衰退，零組件成本上漲等因素影響，導致毛利率下滑，營業利益由盈轉虧，而以去各產品線來看，區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN) 佔 64%，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 佔 27%，數位多媒體產品 (Digital Multimedia) 佔 9%。

雖然明泰去年虧損，但董事會還是決議從公積提撥，每股擬發放現金股利 1 元，若以今日收盤價 20.6 元計算，現金殖利率約 4.9%。