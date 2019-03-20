【運達投顧】亞股匯率走升台股還會續強

◆盤勢分析

台股明天結算今天稍有震盪不過量能萎縮所以沒有破壞多方量價失控的問題，從國際股市的結構以及籌碼面的變化，預計台股結算後還會續攻甚至多方還有沿續到四月份的機會，重點分析如下：

1. 美股昨天仍以多頭上漲為主，美股維持多頭對全球股市具有指標效應，目前從歐洲到亞洲股市全都是維持多頭上攻的趨勢，光從亞股的結構來看昨天陸股因為減稅利多而出現大漲，目前上海股市離前高 3278 只差了約 40 點左右看來陸股還有創高的機會，接下來落後的南韓股市則是推升全體亞股上漲的指標上週五南韓股市確定守穩季線支撐後開始反彈目前離月線 2188 點約 10 點距離，本週若南韓股市可以站上月線也代表最弱勢的韓股也開始走短多，台股在此背景下就算明天期貨結算後多方還不會就此結束，因為除了國際股市的背景對台股有利外再來就是籌碼面這幾天已經開始出現變化。

2. 昨天新台幣匯率出現大幅升值，從去年 11 月份以來新台幣就會持一個區間，經過這兩天的升值又來到區間的下緣，若是可順利升破前高 30.75 那麼新台幣升值的趨勢將會加速，讓新台幣走升的背景又跟美元有關，這兩天聯準會召開會議市場都在等待縮表的時間是否確定，這兩天美元已經開始反應先走弱，今天美元下跌來到季線關卡區這個位置若是跌破美元 11 月以來的頭部將愈來愈大且有開始走弱的機會，這也是支撐亞幣走升的關鍵，若亞洲匯率可以進一步的表態那麼資金仍會流向亞股對亞股再走攻擊有利，所以目前就匯率的角度來看台股多方還有機會延續到 4 月份，不過 4 月份的走勢是偏強還是漲多整理這就要看後半週外資結算後的籌碼變化了。

3. 到昨天外資期貨多單約 5.6 萬口，快到結算日外資多單並沒有大幅度的縮減，若從選擇權的角度來看外資也是維持多單操作月 6 萬多口，外資在期現貨以及選擇全都是多方操做而沒有避險的跡象，可見外資偏多操作是積極的，不過外資的操作方向主要是以指數為主，所以近日就台股結構來看台灣 50 因為來到結算日所以是外資拉抬的方向，就外資買超的內容可以看出近日偏向以金融權值股為主，由於金融股在市場介入者少所以籌碼穩定，因此台股是否多頭結束可以以金融股的走勢做為研判的標準之一，當金融屢創新高電子股暫時先以不佔權值股為多方拉抬重點，到了月底摩台結算時電子權值股會有補漲的機會，因此台股在三月下旬預計還會有高點這段期間操作重點應該放在個股。

4. 這兩天我們之前低檔佈局的個股紛紛創波段新高，如：GIS 台揚威盛宏達電 TPK 等，可見我們掌握輪動的方向是正確的，預計三月下旬我們會順勢先將創高的個股稍做獲利調節接下來佈局四月份的操作，由於四月初有清明長假所以這一波的多頭會先拉到月底後開始漲多整理再走個股表現，屆時四月份輪漲的標的會偏向小電子以及生技股為主，這一部分等到三月底我們先將近期創高的個股逢高獲利調節後再做資金的移轉與佈局。

運達投顧蕭春源分析師

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