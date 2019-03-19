長科擬配17元現金股利 殖利率逾6% 擬將股票面額改為1元創台股首例

導線架廠長科 (6548-TW) 今(19)日召開董事會，通過去年財報、盈餘分配及股票面額異動等議案，其中去年每股純益 23.6 元，每股擬配 17 元現金股利，雙創新高紀錄，殖利率約 6.34%，長科也通過，股票面額將改為 1 元，以增加股票流動性，創下台股首例，最快今年第 3 季向櫃買中心申請調動。

長科去年營收 97.85 億元，年增 30%，毛利率 18%，較 2017 年略減 1 個百分點，營業淨利為 10.94 億元，年增 31%，歸屬母公司稅後純益 8.43 億元，年增 95%，每股稅後純益 23.6 元，其中營收、純益與每股純益，都創歷史新高。

長科第 4 季營收為 23.01 億元，季減 9.37%，營業淨利 2.03 億元，季減 40.3%，稅後純益 1.73 億元，季減 31.9%，每股純益為 4.84 元，表現皆較第 3 季下滑。

長科也通過，今年股利每股擬配 17 元現金股利，創歷史新高，且今年起將改採每半年發放股利，上半年分配的股息，是上半年稅後純益 50%，預計今年第 4 季發放，未來一年將分 2 次發放。

長科董事會也通過，將股票面額從 10 元調降到 1 元，以增加股票流動性，預計今年第 3 季將向櫃買中心申請變動，如進行順利，長科將是國內第一家適用彈性面額股票制度的上櫃公司。