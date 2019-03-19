台股盤後－金融股+中小型股力挺 最後一盤爆出75億元壓回收小跌0.38點

台股今 (19) 日因權值股熄火，靠金融股及中小型股如 5G、散熱等族群接棒撐盤，尾盤一度翻紅，但最後一盤爆出 75 億元壓低 9 點，使得加權指數終場小跌 0.38 點、收在 10512.32 點，成交值微服量縮至 1146.9 億元。

台積電終場小跌 0.21%，收在 240.5 元，台塑四寶、聯發科、友達、群創等權值股也都熄火。電子股的買盤都落在中小型股，5G 概念的網通族群台揚 、友訊、聯亞、智邦、兆赫、譁裕、中磊等都逆勢走高；散熱族群在雙鴻大漲下，帶動包含超眾、泰碩、奇鋐等皆上揚。

台股收復年線後，高盛看好金融股接棒，金融股今天確實撐起大盤的半邊天，尤其以壽險金控發威，其中富邦金勁揚 2.07% 最帶勁，國泰金、新光金也都漲超過 1%，玉山金、日盛金、台新金都表現不俗，拉抬金融指數上漲 0.62%、收在 1259.79 點，創去年 10 月 11 日大跌以來波段新高。

美林論壇今天登場，點名光學族群最吸金，股王大立光漲 50 元、漲幅超過 1%，收在 4720 元，今國光上漲超過 4.7%，玉晶光、亞光、聯一光都連袂走揚。

整體來說，今天大型權值股熄火，金融股和中小型股輪漲，加權指數莉手 10500 點之上，明天台指期結算，今天中線指標 MACD 正式轉正，KD 指標彈升，雖然 10500 點之上有上檔反壓，但是否能靠技術線型中線保護短線而有續強空間，值得關注，市場預期，只要美國、中國等國際股市沒有太大變化情況下，台股仍有希望在 10500 點附近高檔結算。