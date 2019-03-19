大尺寸電視進入強力促銷期 天鈺股價創波段新高

受惠於大陸系統廠客戶增加對鴻海體系面板供應商的拉貨，連帶帶動天鈺 (4961) 驅動晶片出貨逐步放量，在業績面利多的加持下，近期天鈺股價強勢表態，今早最高價來到 48 元，創半年來新高。天鈺為鴻海集團旗下驅動晶片設計業者，雖有跨足手機用整合驅動和觸控功能的 TDDI 晶片，但現階段仍以大面板用驅動晶片的供應為主，主要出貨給群創 (3491)、華映(2475) 及彩晶 (6116) 等。



值得注意的是，2020 年東京奧運即將到來，日本 NHK 電視台奧運賽事將以 8K4K 內容播送，8K4K 液晶電視開始進入強力促銷期，面板廠近期出貨明顯放大，連帶讓驅動晶片等相關供應商雨露均霑，而天鈺今年前 2 月營收均較去年同期年增兩成以上。