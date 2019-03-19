丁二烯報價低檔 乳膠廠南帝、申豐去年獲利豐收 股息殖利率5～6%

受惠丁二烯原料處於低檔，南帝 (2108)、申豐(6582) 兩檔乳膠股去年獲利均較前年成長，南帝去年稅後淨利 15.34 億元，年增率 8 成，每股稅後盈餘 3.12 元，配息 1.8 元。申豐稅後盈餘 4.26 億元，年增率 23.76%，每股稅後盈餘 4.08 元，配息 3.6 元，股息殖利率介於 5～6%。南帝 SBR 乳膠、NBR 乳膠兩者占營收比重達 8 成，NBR 耐油膠占 15.7%，精煉膠 2%、熱塑性橡膠 2%，去年乳膠銷售成長，主原料丁二烯報價平穩，南帝全年營收達 138 億元，年增率 18.56%，全年毛利率 23.57%，較前年成長 4.46 個百分點，稅後盈餘 15.34 億元，年增率 88%，每股稅後盈餘 3.12 元。



南帝亦決議配發 1.8 元現金股息，相較於每股盈餘 3.12 元，配息率 57.7%，以今 (19) 日 36.5 元平盤價計算，股息殖利率達 4.9%，所開發熱塑性硫化膠 TPV，經過多年客戶試料認證，已順利打入日系汽車窗條市場並進入量產，而鞋底射出級材料亦開發進行中。



申豐去年營收 36.9 億元，年增率 24.1%，毛利率 21.96%，稅後淨利 4.26 億元，年增率 23.5%，每股稅後盈餘 4.08 元，每股配發 3.6 元股息，盈餘分配率約 88%，以今 (19) 日 55.8 元平盤價計算，股息殖利率約 6.45%，其斥資 6 億元屏東擴建新廠，預計導入 6 條生產線，NBR 年產能提高到 12 萬噸。