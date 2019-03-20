能源盤後—OPEC+上半年持續減產 原油價格盤旋多年高點

週二 (19 日) 交易，石油期貨價格盤旋在多月高點，因美國以外的全球主要產油國預計持續減產。然而，WTI 原油價格收盤回跌至略低於週一。

WTI 原油 (藍) 和 Brent 原油 (綠) 今日走勢

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6 美分或 0.1%，收每桶 59.03 美元，週一收盤去年 11 月 12 日以降最高價，WTI 的 4 月契約在週三交易結束後到期。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 7 美分或 0.1%，收每桶 67.61 美元，創 11 月以降最高近月契約交易收盤價。

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 表示，「今年以來石油價格已經上漲了 25% 以上，係因 OPEC + 減產以及伊朗和委內瑞拉的非自願產量下降，激起了市場對供應量的擔憂。然而，因為我們預期需求成長疲弱，我們認為石油市場還是供應過剩。」

減產

JMMC(聯合部長級監督委員會) 週一會議表示，OPEC 與盟國今年起執行的減產協議 2 月份完全遵守率自前月的 83% 上升至近 90%。

OPEC 成員國允諾今年上半年起，較去年 10 月產量水準減產 80 萬桶 / 日，俄國和其他產油盟國則同期減產 40 萬桶 / 日，減產總數達 120 萬桶 / 日。

根據 S&P Global Platts，沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，在 6 月到期日之前，OPEC+ 不太可能決定是否延長減產計畫。

OPEC 與其盟國週日表示，他們加大了先前 12 月同意的減產 120 萬桶 / 日之協議，但沙國和俄羅斯針對下半年是否繼續減產的看法似乎分歧。

市場持續評估 OPEC 的談話與行動，再與美國強勁的產油行動相比較。

EIA 報告

週一 EIA 月度報告指出，4 月份美國 7 大主要頁岩油廠商產量預計增加 8.5 萬桶 / 日，達每日 859.2 萬桶。

Julius Baer 經濟學和下一代研究部門主管 NorbertRücker 表示，「美國石油產量的增長抑制了迄今任何供應恐懼，事實上美國的頁岩油熱潮幾乎對應全球石油需求成長，而原油出口強力擴張反映了這一點。」

「最新數據基本上符合石油市場預期，頁岩油產量應持續創新高記錄，只是速度放緩。近期探鑽活動降速且回到去年稍早的水準，但這樣的穩定狀況給了市場迫切需要的喘息機會，也讓去年過熱的業務模式冷卻下來。」

EIA 週三將公布美國石油每週供應數據，貿易組織 API 則在週二稍晚公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 EIA 將公布上週 (3 月 15 日止) 原油庫存增加 100 萬桶，汽油和蒸餾油分別下降 210 萬桶。

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