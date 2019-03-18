科創板最後衝刺 已有11家企業公告申請上市

上交所在近期已對保薦機構公告，將於 3 月 18 日起正式受理各投行對科創板項目的申報。此外，北京證監局發文表示，將從 3 月 18 日起開始接收北京轄區科創板擬上市公司輔導備案登記申請。意味著，第一批擬在科創板申請上市的企業今天就能揭曉。

同時，上交所在舉行設立科創板並試點註冊制會員準備工作座談會上強調，各券商要「嚴把七道關」：交易權限開通關、企業選擇關、發行定價關、材料申報關、上市初期交易監管關、系統安全運行關和廉潔關。

圖: AFP

有部份券商表示會更加審慎地對待每個科創板項目，做到寧缺毋濫。對這些證券來說，儘量要保證每個輔導的科創板企業都能成功上市，最好不要出現失敗的案例，以免影響聲譽。

目前已經有 11 家企業明確公告申請科創板上市，分別為啟明醫療、聚辰半導體、新光光電、申聯生物、華夏天信、賽特斯、金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維及復旦張江。

其中，在新三板交易的有金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維。港股掛牌則有復旦張江。此外，力源信息、浪潮信息、金固股份公布旗下子公司擬登陸科創板。

在保薦機構方面，中金公司輔導啟明醫療、聚辰半導體；中信建投證券輔導新光光電；國信證券輔導申聯生物；中泰證券輔導華夏天信；平安證券輔導賽特斯。這些券商的輔導項目在第一批科創板 IPO 名單中能占幾成，值得市場持續期待。