美股盤中─道瓊上漲逾160點 本週可望強勢收高

美國股市週五中場上漲，道瓊上漲逾 160 點，投資人反應中美貿易恢復樂觀。華爾街本週可望強勢上漲。報導指出，波音將於十天內，為 737 MAX 客機推出升級軟體，其股價上漲 1%。

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道瓊工業平均指數上漲 156.60 點或 0.61% 至 25866.54。

Nasdaq 指數上漲 63.40 點或 0.83% 至 7694.31。

S&P 500 指數上漲 14.92 點或 0.52% 至 2823.40。

美國公布 2 月工業生產上升 0.1%。分析師預估為上升 0.3%。該數據使得股市漲幅受限。

美國股市本週可望強勢收高。週四收盤為止，S&P 500 與 Nasdaq 本週均上漲逾 2%。道瓊上漲 1%，波音股價本週大跌，拖累了道瓊指數。

股市本週的漲勢主要係由科技股帶動，科技股本週上漲 4%，亦為 2019 年表現最佳類股。

半導體股週五亦廣泛上漲。Broadcom 公布上季獲利優於預期，其股價大漲逾 9%，漲勢領先。

新華社週五報導，中國副總理劉鶴透過電話，與美國財政部長梅努欽及美國貿易代表萊特海澤進行了協商，雙方就貿易協定的內容，做出了具體的進展。

週四，CNBC 報導，中國協商官員提議將習近平對美國進行國事訪問與簽署貿易協定，連結在一起。北京希望習近平與川普會晤之前，完成貿易協定。

分析師說，中美貿易協商可能達成臨時協議，為未來的協商定出架構，監督中國遵守貿易協定與智慧財產權。