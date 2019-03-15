華映：大陸華映科技請求支付19.14億元人民幣 訴訟不合理

華映 (2475) 於今 (15) 日召開債權銀行會議，發出聲明民國 98 年收購閩閩東公司股權，98～107 年間償還銀行 313 億元，大陸華映科技 19.14 億人民幣訴訟有不合理之處，將與律師會商處理。華映於民國 98 年經由第三地區投資事業，分別以其投資大陸之 4 家子公司 75% 股權作價為大陸地區華映科技 (集團) 的投資，基於當時國際會計準則、財務報導解釋及解釋公告，屬於合併集團內個體間之交易，於編製合併財務報表時已全數銷除。



華映於 98 年收購閩閩東公司效益，股東權益共增加約 250 億，現金流量增加約 267 億，98～107 年期間償還台灣銀行借款共 313 億元。



至於大陸華映科技在今年 2 月 12 日公告「關於提起訴訟及財產保全的公告」，在福建省高級人民法院向華映子公司華映百慕達公司提起訴訟請求支付 19.14 億元人民幣 (88 億元新台幣)，目前法院已凍結華映百慕達公司所持有資產。



華映發出聲明指出，於去年 12 月 17 日已辭去大陸華映科技公司董事、董事長後，已喪失控制力，有關大陸華映科技公司 19.14 億人民幣訴訟事前毫無所悉，在未喪失控制力前，華映對大陸華映科技有達成業績承諾，大陸華映科技公司或許意圖以提列壞帳損失及資產減值方式，有意造成業績承諾沒達成而變相要求華映百慕達公司賠償，不過 19.14 億訴訟並不合理且迄今尚未接到送達之訴狀，與大陸律師檢討整體訴訟策略中，並依評估結果決定後續處理方式。

