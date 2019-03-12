華映大裁員斷尾求生 債權銀行團陸續提列呆帳

面板廠華映 (2475-TW) 昨日宣布大舉裁員 2,500 人，此舉被外界解讀，華映是為了斷尾求生；據了解，包括土銀、華銀、合庫等債權銀行，今年以來陸續針對華映與綠能等放款，提列備抵呆帳損失，恐將影響上半年獲利表現。

華銀昨 (11) 日法說會上表示，銀行目前就華映曝險提列 2% 呆帳損失，綠能則是全數提列；台銀對華映曝險金額共 22 億元，台銀目前已提列 5 成的備抵呆帳。

土銀今 (12) 日表示，對華映曝險的 5.4 億元、綠能 1.47 億元兩家公司曝險全數提列；合庫銀也說，對華映包括聯貸與自貸曝險餘額共 12.76 億元，目前已經提存 4.7 億元，提存比率約 36%。

據了解，彰銀與台企銀也計畫本 (3) 月起，陸續針對華映與綠能放款，提列備抵呆帳損失。

華映先前向桃園地方法院聲請重整，農曆年前遭地院駁回，目前還在抗告中，債權銀行團表示，華映想要如願重整，以債權銀行的立場，當然會希望握有重整主導性。

關於華映爭取重整，多家聯貸銀行團坦言，並不反對華映重整，但希望華映重整人可由銀行擔任，也就是由銀行主導重整方向，銀行主管說，爭取擔任重整人，主要是為了確保擔保品處分的合理性保障債權。



