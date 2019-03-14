啟碁去年EPS 5.21元 擬配息3.5元 今年營收挑戰600億元大關

啟碁 (6285)13 日公布去年財報，由於上半年面臨缺料及客戶調整問題，雖下半年全力追趕，全年營收、獲利仍較前一年小幅下滑，全年營收 560.5 億元，年減 1.5%，稅後淨利 19.29 億元，年減 6.36%，每股盈餘 5.21 元，董事會已決議，擬每股配息 3.5 元。 展望 2019 年，啟碁看好物聯網、5G、車聯網、無線寬頻、機上盒等都有很好機會，預估 5G 產品今年出貨，2020 年可望放量，樂觀看待未來二至三年營運成長，今年營收將挑戰雙位數成長，法人則期待，將再次挑戰 600 億元大關。



啟碁去年在上半年的缺料等問題解決下，營運倒吃甘蔗，第 4 季營收達 159.5 億元，創歷史新高，年增及季增率都為 6.3%，單季稅後淨利 5.59 億元，年增 41.9%、季減 15.43%，每股純益 1.49 元。全年營收 560.5 億元，年減 1.5%，毛利率 12.7%，稅後淨利 19.29 億元，年減 6.36%，每股盈餘 5.21 元，符合市場預期。



今年前二月營收 87.15 億元，年增 15.1%。去年第 4 季啟碁投資 20 億元進行擴產，買下茂迪南科廠及越南租下的廠房，都將在今年第 2 季啟用，可望成為未來二、三年營運成長的後盾。





