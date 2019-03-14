友通去年獲利創高 EPS 5.28元 將全數發放股息

IPC 廠友通 (2397) 公布財報，由於聯合艦隊資源整合發揮綜效，2018 年營收與獲利雙雙創新高，合併營收 52.1 億元，年增 40.2%，合併稅後純益 6.05 億元，年增 44.7%，EPS 5.28 元，創 10 年來新高。友通董事會亦通過盈餘分派案，擬全額配發現金股利 5.28 元，以週三 (13 日) 收盤價 69.7 元計算，殖利率約 7.6%。優良的財報與配息政策激勵友通股價週四 (14 日) 開盤跳空大漲，創波段新高。



友通總經理蔡其南表示，友通藉由佳世達聯合艦隊的資源投入與整合綜效，除了進行縱向的深入延伸及橫向的新產業拓展外，一方面提升自身競爭力來強化有機成長，另一方面也積極尋找策略夥伴共創高峰。透過紮實的策略執行與落實，為未來成長打造穩固的基礎。



上季儘管面臨到英特爾處理器缺貨陰霾，但友通最終實現 1.14 元的單季 EPS 實績，維持高水準表現，同比大增近七成，推升全年 EPS 突破 5 元，達 5.28 元創高。



展望 2019 年，友通除了針對 Intel、AMD 與 ARM 等平台持續發展新產品外，將開發小型及微型化產品來因應快速成長的物聯網需求，以及研發更多寬溫、寬壓、防水抗震與防爆的強固型主板與系統，滿足工廠自動化與軌道交通等嚴苛環境的應用。



另外，該公司也將協同新加入夥伴－其陽 (3564) 在網路安全硬體平台的專業技術，擴大在網通資安市場的佈局，搶佔高速成長的市場需求。