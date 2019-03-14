台新銀與MasterCard合作 推網購電子支付

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行積極推動金流服務，宣布與 MasterCard 獨家合作推出創新支付，新增 Masterpass 電子錢包支付方式，搶攻網購電子支付，將 Mastercard 信用卡整合於錢包中，讓消費者線上付款不需輸入卡號，可簡單快速完成交易；同時宣示今 (2019) 年將大舉與 MasterCard 攜手合作。

台新銀行表示，網路交易蓬勃發展，國銀為推廣信用卡收單業務，積極提供合作商戶完整的金流服務，台新銀行就推出創新網路付款方式「Link Pay」，協助特約商店便利收款並提高營業額，台新銀行更與 MasterCard 獨家合作推出創新支付，除了一般信用卡交易外，新增 Masterpass 電子錢包支付方式，將 Mastercard 信用卡整合於錢包中，讓消費者線上付款不需輸入卡號，可簡單快速完成交易。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，隨著網路交易快速發展，「Link Pay」線上付款已成為趨勢，吸引多家商戶申辦，加上「Link Pay」具多元付款功能，消費者可使用信用卡、Masterpass 電子錢包等方式，在銀行所建置的安全交易環境下完成交易。

為了搶電子錢包商機，黃天麟指出，台新銀行與 Mastercard 獨家合作，以商務等級的「FlyGo 旅遊神卡」及「國泰航空卡」，提供旅遊族群在機票、旅遊、海外消費等優於市場的高回饋；消費者使用 Link Pay 付款時，亦可在 Masterpass 綁定 FlyGo 卡及國泰航空卡，在安全、快速付款的同時，刷 FlyGo 卡享購買機票、和海外消費現金回饋；刷國泰航空卡也有專屬優惠。

黃天麟強調，台新銀行除致力提供商戶創新、快速的收款方式，也積極優化消費者付款體驗，今年將持續與 MasterCard 合作。