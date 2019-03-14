台股季底作帳行情 鎖定三高一低族群

上周美股及陸股相繼出現拉回，加上台股技術面上檔反壓，台股近 2 日落在月線和年線之間的 10370 點附近區間震盪整理；隨著 3 月底季底作帳行情將至，永豐投信建議，可以鎖定三高一低族群，也就是高殖利率、高成長、高營收及低全球布局等利基型產業族群。

永豐投信從籌碼面觀察，外資台指期淨多單減碼力道不大，加上融資水位仍低、選擇權賣買權未平倉比仍大於一，永豐投信研判，台股技術面力守月線不破，只要國際股市近期未出現巨大轉折，台股下檔有撐，台股後市仍以中性偏多看待，惟宜留意短線反彈累積漲幅已高，全球總經數據欠佳及市場觀望月底川習會等風險因素。

永豐投信進一步表示，貿易戰樂觀加上全球央行態度轉向寬鬆，有利風險性資產後勢表現，不過，永豐投信提醒，近期市場關注中美貿易戰協議細節及預期 3 月底舉行川習會，加上 1、2 月全球風險性資產已經累積一大段漲幅，短線盤勢將略為震盪拉回，操作策略建議選股不選市。

針對鎖定三高一低族群，永豐投信表示，今年市場聚焦的產業如 5G 建設、雲端資料中心、AI、車用電子等族群，5G 網路除傳輸速度大幅提升外，網路延遲也大幅縮短，可望使邊緣運算、自動駕駛等應用快速推行。

永豐投信指出，台灣先行受惠股集中於基地台建設所需之零組件，2020 年後終端手機、消費型產品才會接著受惠，因此佈局上將著重於局端建設。另外，大數據時代雲端資料中心扮演運算、儲存等重要角色，相關伺服器、交換器、儲存裝置等，亦是投資值得關注的焦點。