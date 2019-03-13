【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

英國脫歐協議未過，波音股價持續走跌，影響今日台股開盤行情表現，不過受到蘋概股中的大立光持續上攻，正崴受惠接單蘋果新品，營運出現轉機，今日台股在蘋概股帶動下仍上漲 29.99 點，漲幅 0.29%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 40.35 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國貿易談判代表萊特希澤再度針對中美貿易談判發表悲觀言論，引發市場擔憂情緒再度升溫，今日券商及邊緣運算相關漲多族群集體出現賣壓，引發上證指數走跌，不過受到中國平安公佈財報表現大幅超越市場預期影響，使得 A50 指數僅出現小幅度下跌；美國 CPI 年增率低於市場預期，加以輕原油漲多拉回，導致市場資金再度湧入債市，帶動美國長短天期公債期貨同步上揚。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 表示，4 月份 OPEC 原油生產量將持續低於市場預期，加上俄羅斯原油生產公司表示，俄羅斯將遵守原油減產規定持續減產至 2019 年下半年，推動早盤輕原油價格走高，不過受到 EIA 公佈月報下調 2019 原油需求量影響，使得原油漲多拉回，收盤僅小漲 0.14%；俄羅斯小麥出口預期放緩，使得市場對於國際小麥供給擔憂升溫，帶動小麥期貨上漲近 6%。

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