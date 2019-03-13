【華冠投顧】股東會融券回補行情即將啟動

2019.03.13 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10204，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤今天小漲 29.99 點量縮至千億以下，昨天帶量同時 KD 上勾，今天是很好的補量攻擊時機，可惜今天量能不足，不過因為收的不差，KD 也順利黃金交叉，接下來有補量還是有機會再次挑戰 10416，但是因為年線反壓已經來到 10456，距離 10416 非常近，若要攻擊量能一定有 1400 億水準，否則將會量背離的問題，同時也要注意到 OTC 近兩日表現相對加權弱勢，中小型類股若有攻擊要開始留意法人主力是否有逢高出貨的現象

#類股方面，本周開始陸續會有股東會停資券的狀況，因此在這邊提醒融券放空的投資人留意停券時間，另外做多的投資人可以開始留意哪些標的是未來幾週將要停資券，同時融券餘額偏高的標的。

以今天來說，3504 揚明光帶量攻上漲停，券資比約 31%，停券日期為 04/03，因此空單在兩週後將會開始面臨融券回補潮。而光學股 3630 新鉅科也有即將面臨融券回補的壓力，另外 3019 亞光、也有 4% 表現，而偏光板早盤相當強勢，只是 4960 誠美材最後收黑，8215 明基材則維持強勢收漲近 5%。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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