上緯投控子公司擬赴A股上市 可能在上海或深圳掛牌

上緯投控 (3708-TW) 今 (13) 日公告，董事會決議通過，子公司上緯新材料擬向中國證監會申請，在上海或深圳證交所掛牌上市，上緯新材將發行新股股數約占發行後總股本比例暫定約 10% 至 25％左右，意即上緯投控持股比例預計降至 71% 至 80.68%。

上緯新材料為上緯投控持股 88.75% 子公司，上緯表示，上緯新材料為快速拓展大陸相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，並提高球競爭力與提升品牌形象，擬赴上海或深圳證交所掛牌上市，目前還未送件，但若順利完成上市程序，可望對公司帶來正面效益，並提升轉投資價值。

上緯新材目前主要經營高性能合成樹脂研發與生產業務，而掛牌上市所募集的資金，將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，並對子公司上緯江蘇新材料增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進之研發測試設備，引進高端研發人才，以提升公司創新能力。

上緯投控表示，根據上市地相關法規，上緯新材將發行新股股數約占發行後總股本比例暫定約 10% 至 25％左右，意即上緯投控持股比例預計降至 71% 至 80.68%，且據當地法規，公司不會參與認購。

上緯投控並強調，上緯新材於中國上市一事，未違反相關法令規定，且上緯新材將仍為上緯投控子公司，不影響公司在台灣繼續上市。