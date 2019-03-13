低價庫存原料添獲利 泰昇Q2毛利率可望站上30%

泰昇 (8480-TW) 深耕中南半島，市場業務也擴及成人復健市場，去年稅後純益 2.99 億元，創新高，年增 17.66%，每股純益為 7.61 元，泰昇今 (13) 日召開法說會，法人預期，泰昇第 2 季起將因低價原料庫存挹注獲利，，毛利率可望在下一季攻克 30% 大關。

泰昇董事會決議，擬對去年盈餘配發每股 5.3 元，盈餘配發率近 7 成，將提交 6 月 28 日召開的股東會決議。

泰昇 2 月營收 1.25 億元，月減 23.99%，年增 7.07%，累計 1-2 月營收為 2.9 億元，年增 6.96%，在出貨天數增加下，法人估泰昇 3 月營收將較 2 月向上成長，首季營收將較去年同期 4.2 億元成長逾 1 成，至於全年，法人估營收成長幅度可望自 2 成起跳。

法人估，泰昇今年首季營收，將較去年同期 4.2 億元成長 10%，今年低價原料庫存挹注獲利，可望在第 2 季大幅顯現，第 3 季起又將有新產能加入，營運動能穩健。

泰昇去年第 4 季營收 4.85 億元創新高，單季稅後純益達 8018 萬元，累計全年稅後純益達 2.99 億元，創新高，年增 17.66%，每股純益為 7.61 元，

展望 2019 年，泰昇持續樂觀，除東協紙尿褲市場可望持續成長，集團越南廠第 1 季將有一條嬰兒拉拉褲產線加入量產，第 3 季越南廠及柬埔寨廠，分別有成人復健褲及女性衛生棉產線正式啟動，預期將可大幅提升集團總產能並可增加營收成長動能。

泰昇最新擴充生產線計畫，除現有越南、柬埔寨 12 條生產線外，第 1 季起將再增加 5 條生產線產能，產品包括嬰兒拉拉褲在越南及柬埔寨各新增 1 條生產線，其餘包括成人復健褲、成人看護墊及女性衛生棉產品線。