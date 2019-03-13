泰昇-KY去年獲利創新猷 擬配息5.3元 毛利率Q2起將明顯回升

泰昇 - KY(8480) 不受原物料漲勢影響，2018 年獲利 2.99 億元，創歷史新高，年增 17.66%，每股稅後盈餘 7.61 元，擬配發現金股利 5.3 元，配發率 69.65%，現金殖利率 4.03%。泰昇 - KY 去年營業收入 17.44 億元，營業毛利 5.21 億元，營業利益 2.85 億元，稅後純益 2.99 億元，每股稅後盈餘 7.61 元。董事會通過，去年盈餘配發現金股利 5.3 元，配發率 69.65%。以今日收盤價 131.5 元計，現金殖利率 4.03%。



從去年營收占比觀察，嬰兒拉拉褲以 56.75% 居主要產品，營收金額 9.9 億元，嬰兒紙尿褲及成人失禁產品各占二成餘，營收分別是 3.6 億元、3.56 億元，其次為女性衛生棉 2,175 萬元，其他類產品約 1,593 萬元。



此外，泰昇 - KY 各國市場皆有成長，以越南與柬埔寨為二大主要銷售地區，前者銷售包括嬰兒紙尿褲及拉拉褲、成人紙尿褲，分別居當地第四大、第二大品牌，惟衛生棉較晚投入，排名第五；反觀，紙尿褲及拉拉褲、成人紙尿褲穩居柬埔寨龍頭品牌。



展望第一季，柬埔寨新廠已達生產效率目標，越南廠嬰兒拉拉褲產線進入量產，泰昇 - KY 發言人林耕平仍保守看待本季營收，主因是第一季受暖冬影響，天氣炎熱降低消費者出門意願，而原物料價格雖回落，但 2018 年第三季囤貨備料，優先出清庫存情況下，估計毛利率於第二季才有明顯回升。



此外，2018 年越南紙尿褲市場出現變化，龍頭品牌嬌聯加大行銷力道，提高產量銷售，也侵蝕同業銷售表現，林耕平強調，越南廠紙尿褲產能獲得改善，今年將強化行銷及通路，並致力將營利率維持正常水位，提高銷售成長目標，不會因投入行銷費用而侵蝕營收。