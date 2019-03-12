機台銷售入帳高峰 晶彩科2月營收3.1億元 逆勢創歷史新高

銷售機台集中入帳，晶彩科 (3535)2 月營收逆勢成長，跳增至 3.1 億元，創下歷史新高，月增率 78.33%，年增率 420.18%，累計前 2 月營收 4.84 億元，年增率 244%，超越去年第四季 4 億元水準，激勵今(12) 日股價開高走高，強攻 21.65 元漲停價位，創下 2011 年 8 月 2 日新高價位。晶彩科為 AOI(自動光學檢測)設備商，主要產品 TFTArray/Cell、AMOLED、TP、LTPS、3D lens、ColorFilter 等檢測、量測、修補設備；TouchPanel 檢測、量測設備等，LCD 相關設備比重占了 9 成，其餘 1 成為 OLED 相關。



去年初由田 (3455) 宣布以每股 15 元，公開收購晶彩科 5%～35% 持股，並成為該公司最大股東，兩家公司在光學設備具有互補性，大陸面板 10.5 代線產能持續開出，LCD AOI 設備技術從 3 微米演進到 1 微米，晶彩科亦開發了 10.5 Array AOI、CF AICM 等設備搶攻商機。