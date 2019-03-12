【華冠投顧】洗得越兇……【裸鑽飆股s】果然噴得越猛！！恭喜發大財！



焦點個股：3535 晶彩科、8215 明基材、1795 美時、4960 誠美材、3406 玉晶光

美股連兩天大怒神！！由於波音飛機失事，道瓊盤中又再大跌 242 點，但首先零售銷售回穩，二來輝達（NVidia）大漲近 7% 帶動科技股大漲，三來美中顯露將達成貿易協議跡象，指數迅速走高收盤漲 200 點，科技指數大漲 2%。今日台股多頭被打了一根強心針！！跳空上漲島狀反轉，電子與非電權值股使勁全力拉抬如 3008 大立光、2357 華碩、2330 台積電、4938 和碩等，加上金控、台塑四寶為輔，一次收復所有均線，盤中大漲 131 點，午盤過後賣壓出籠，收盤仍大漲 93 點，成交量為 1,098 億。OTC 因矽晶圓、被動元件及 MOSFET 三大人氣族群賣壓甚大，如 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶等皆開高走低，收盤小漲 0.3% 留長上影線小紅 K，成交量 318 億…… 幸運星一再提醒大家……「洗得越兇，才會漲得越猛！！」多頭架構無需忽空忽多…… 不然很容易雙巴！！跟趨勢當永遠的情人…… 穩定操作…… 自然可以輕鬆賺！！

今天台股漲最凶的，依然是幸運星老師帶會員買進並分享的【裸鑽系列】，洗完還是繼續飆！！如舊菜「軟綿綿」4953 緯軟…… 洗完…… 立馬飆漲停⊕。1/3 帶全國會員 150 元買進的「腳踏車之王」9921 巨大〔150…181.5〕及 9914 美利達〔145…175〕雙雙創高。1/4 帶會員 32 元買進分享的「NICES」3217 優群〔32…51.2〕今天還是創高。1/9 帶全國會員 48 元買進分享的「小立光」4915 致伸〔48…63.3〕今天還是創新高。1/23 帶全國會員 75 元買進的生技領頭羊……ONLY ONE「時時美麗」1795 美時洗完〔75…118.5〕…… 又開始閃亮亮的噴⊕！！連「保齡球」1760 保齡富也被拉上⊕。上週大怒神來時…… 給學員新的單兵操作【新裸鑽 s】也閃亮亮飆不停，如 3/4【小裸鑽】「崴哥」2392 正崴〔30.2…40.35〕昨天閃⊕燈！！今天還是以 40.35 元創新高。同樣是 3/4「豐哥」3004 豐達科〔90.3…104〕今天還是以 104 元創新高囉……3/5「太平公主」果然是閃亮亮的女漢子！！2488 漢平〔36.5…42.3】今日再度閃亮亮大漲以 42.3 元創高囉…… 感謝市場認同…… 以上【裸鑽】低檔分享，果然閃亮亮波波高！！學員會員粉絲賺證！！好友們愛賺多少自己決定囉…… 昨天節目為大家新分享的兩檔【5G 網通小裸鑽】如 6245 立端及 6143 振曜也雙雙創高…… 今天其他強勢股包括光學鏡頭 3504 揚明光、3441 聯一光、3406 玉晶光，偏光板 8215 明基材、4960 誠美材，3202 樺晟、8105 凌巨、3535 晶彩科、1909 榮成、9910 豐泰、4426 利勤等…… 也強強滾！！好不熱鬧啊……

弱勢股部分－2308 台達電宣布配息 5 元後，今天破線大跌…… 昨天老師在節目上特別提到小心 MOSFET 型態走弱，放利多勿追，果然今天 6435 大中、5299 杰力繼續跌……

最後祝好友們明日操作順利……

華冠投顧 - 林幸蓉分析師

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