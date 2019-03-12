東南亞市場成長 東台2月營收年增67%

工具機大廠東台精機 (4526) 自結 2 月合併營收為 8.48 億元，較上月增加 3.3%，較去年同期增加 67.23%；東台指出，成長主因為去年同期受限於物料供應吃緊，從去年第四季起漸恢復正常，加上受惠於輪圈產業以及越南與印度市場成長，營收表現優於去年同期。集團整體而言，來自工具機營收占 87%，電子設備營收占比 13%。在產品應用面之表現，汽機車產業約占營收 46.9%；電子業約占 13%；航太業約占 5.2%。



市場面表現，2019 年 2 月期間以台灣、大陸為主要市場，約占 46%，亞洲其他地區則約 21%，至於歐美地區則占 21%。



市場拓銷面，甫結束的 TIMTOS 2019 台北國際工具機展，東台集團在展覽期間，展攤人潮絡繹不絕，且越南、印度等地區客戶詢問度熱烈，後續效益可期。緊接著 3 月下旬，東台集團兩家歐洲子公司均有新品發表活動。奧地利 ANGER 將於 3 月 18-19 日展出針對大型鋁結構件開發的全新五軸加工中心機 SP 系列，並在現場實際展示切削的優異性，同時也提出兼具產能與彈性化生產能力的「2 PLUS 量產解決方案」；法國 PCI 將於 3 月 20-22 日展出新系列高速臥式加工中心機與交鑰匙工程技術，目前兩場發表會均反應熱烈，將帶動新客戶的加入。



東台也計畫在 4 月 15-20 日由東台精機、子公司蘇州東昱與榮田精機將參與北京「中國國際機床展 CIMT 2019」，展出由東昱自製生產的「臥式加工中心機」HB-630u、「立式加工機」VP-10u、「鑽孔攻牙機」EZ-7u 等機種，其中高剛性的 HB-630u 是專為汽車產業打造，透過在地生產大幅提高產品性價比，預期將吸引眾多買家的目光；榮田則將展出 「高轉速立式車床」VL-46A，集結高效率、高切削力、高精度與高穩定性等優點為加工用戶創造最大的附加價值，且歷年來屢獲日本、中國汽車產業製造廠大量採購，將以此口碑熱銷機種全力爭取訂單到手。