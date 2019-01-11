併購泰國代工廠效益發酵 威宏-KY去年營收年增24% 全年獲利可期

受惠於併購精品時尚品牌 TUMI 代工廠泰國 TWT 公司的效益發酵，運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442) 去年全年營收達 60 億元，年增 24%。威宏 - KY 指出，度過前兩年生產基地遷移的陣痛期，再加上購入 TWT，去年前三季已順利轉虧為盈，全年獲利可期，而 2019 年運動裝備及輕奢品消費成長趨勢明確，在新客戶及產能擴充的貢獻下，營運可望逐季推升。威宏 - KY 自 2017 年底併購泰國 TWT 公司後，增加 TUMI 的代工業務，產品更從原先的女用精品包袋，陸續新增精品級旅行箱及男用商務包，TWT 的購併效益帶動 2018 年營收成長。威宏 - KY 表示，TUMI 去年第四季有新品上市，TWT 接單暢旺將持續至今年，隨著生產良率提高，且今年再新增一家精品客戶，TWT 的貢獻度將再提高。



威宏 - KY 提到，在運動裝備及精品包袋的業務上，將持續透過生產基地的遷移及擴建至東南亞地區以追求成長。柬埔寨廠目前有 19 條產線，生產線車工的學習曲線縮短，已順利填補精品包袋產能，並考慮分擔部分運動護具生產。今年柬埔寨廠將持續擴產，規劃上半年前將擴展至 27 條產線，除了避免中國缺工問題外，亦可降低美中貿易戰的風險。



隨著健康意識抬頭，全球運動人口增加，對安全保護措施與相關配件的需求大幅成長，威宏 - KY 也表示，將產品結合運動及時尚，鎖定運動潮牌及輕奢品市場，在生產效率提高及產能擴充的效益下，對 2019 年的營運成長保持樂觀。