歐股盤前─指數期貨漲跌互見 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.4%

投資人持續關注美中貿易談判進展，英國首相梅伊的脫歐協議，週二恐再遭挫敗；今 (11) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲逾 0.4%。

台北時間週一下午 3 點 16 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.41%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.71%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.28%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.17%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.92%，深證成指上漲 3.64%；南韓 Kospi 指數上漲 0.03%，日經 225 指數上漲 0.47%；台股收漲 8.53 點，至 10250.28 點。

關於美中貿易談判進展，中國人行行長易綱日前表示，雙方針對匯率問題進行討論，在許多關鍵問題上取得共識；他並稱，中國絕對不會把匯率當成對應貿易爭端的工具。

中國商務部副部長王受文則指出，就實施機制而言，美中貿易協議必須是雙向、公平且對等的，談判前景「感覺是有希望」；白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 也說，他對美中達成貿易協議，抱持樂觀態度。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申，在經濟成長趨緩、通膨平緩的情況下，Fed 會保持耐心，不急於調整利率；他並強調，暫停升息與總統川普施壓無關，他會做滿任期，川普不能開除他。

截至上週五，美股已連 5 跌，道瓊工業指數收跌 0.1%，標普 500、那斯達克指數，皆收跌 0.2%，創去年 12 月以來，單週最差表現。

歐洲政壇消息方面，英國國會將於週二，對首相梅伊的脫歐協議，進行表決；梅伊的助理認為，當前情勢相當糟，本次表決恐再遭挫敗。