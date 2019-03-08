跨行轉帳手續費4月起全面調降 善用這三類帳戶一樣有免手收優惠

跨行轉帳手續費 4 月起全面調降，轉帳金額 500 元 (含) 以下每戶每天可享有一次免手續費優惠，501 元到 1,000 元每筆手續費降為 10 元，1001 元起則維持每筆手續費 15 元不變。

隨著網路銀行與行動支付興起，讓民眾轉帳管道更加多元便利，降低對實體 ATM 的依賴，成本也跟著降低，有立委去年向金管會提議，應適度調降跨行轉帳手續費，符合民眾使用需求。

金管會與中央銀行從善如流，去年底指示財金公司研議相關手續費方案，最後拍板決議，自 4 月 1 日起依轉帳金額分級調降手續費，只要是個人對個人的新台幣跨行轉帳，單筆轉帳金額在 500 元 (含) 以下，每戶每天可享一次免手續費優惠，第二筆起每筆手續費調降為 10 元。

銀行主管表示，4 月上路的手續費新制，是以帳戶為單位，也就是說假設某人擁有 5 個銀行帳戶，這 5 個帳戶都可享有每天一次，500 元 (含) 以下跨行轉帳免手續費。

不過也有消費者對即將上路的跨行轉帳手續費調降「無感」，原因在於每戶每天只能享有一次免手續費，且金額不能超過 500 元，認為新方案不甚實用。

事實上，目前各家銀行的數位帳戶、薪轉戶以及財富管帳戶等三類帳戶，每個月至少有 5 次跨行轉帳免手續費的優惠，以國泰世華銀行的 KOKO 帳戶為例，不限金額多寡每月跨行轉帳、提款分別可有 50 次免手續費優惠。