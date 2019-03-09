經濟學家：最新就業報告沒那麼恐怖 其實還不錯

週五稍早公布的 2 月份就業數據說明了，為什麼應該忽略波動經濟數據中的月度異動，或者至少在審視角度上應該略過不計，雖然市場仍然會關注這項數據，因為交易者還是會交易。

上個月非農就業人數僅增加約 2 萬人，遠低於經濟學家共識預期的 18 萬人，但高頻經濟學的 Jim O’Sullivan 報告指出，該數據反映的是「償還前幾個月誇張的力量」。1 月新增非農就業人數上修後為 31.1 萬人，過去 3 個月就業人數平均強悍增加 18.6 萬人，但低於一年前同期的新增就業人數 3 個月均值 (22.3 萬人)。

MFR 首席經濟學家 Joshua Shapiro 補充，如果撇去月度異動，這份數據其實「非常紮實」，尤其是「考量到技術勞動力有限的供應」。

RDQ Economics 分析師 John Ryding 和 Conrad DeQuadros 研究報告指出，根據一份家庭獨立調查計算出來的結果，2 月份失業率自前月的 4.0% 下降至 3.8%，而所謂的就業不足率 (勞工統計局稱為 U6) 自前月的 8.1% 下降至 7.3%，反映出兼職工作者因經濟原因減少了 83.7 萬人。

從工資狀況也暗示勞動市場其實比 2 月份就業報告顯示的樣子還強勁。2 月份平均時薪增加 0.4%，年率成長自前月的 3.1% 提高至 3.4%。但 MFR 的 Sharpiro 指出，每週平均工時從 34.5 小時縮減至 34.4 小時，主要是因為營建工時大幅下降，可能是天氣影響所致。

Shapiro 認為還有其他指標顯示勞動市場狀況更強勁，包括預扣稅增加 (經去年稅減和近期政府停擺的調整後)、消費者信心和情緒調查中「活躍的就業指標，以及請領失業保險金的新增人數持續處於低水平。

儘管如此，Capital Economics 的資深美國經濟學家 Michael Pearce 認為，就業數據還是呼應了美國經濟成長下行的轉變，本季經濟成長年率低於 2%。「這讓我們更加相信，Fed 今年將維持不變且下一步可能是降息。」

無獨有偶， TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 也認為，Fed 可能會認為這份數據就現在來說是「半空 / 半滿」，所以會有耐心地暫停升息和縮表進程。「我們推測，經濟上的疲軟已足以證明，他們到夏季時會調降政策利率 25 個基點。」

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，Fed 今年稍晚調降聯邦資金利率目標範圍的可能性已自一週前的 0% 上升。對於 FOMC 12 月 11 日的會議，期貨市場估計 Fed 降息 25 個基點的機率是 16.1%。