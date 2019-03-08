關於中國經濟：從兩會了解到的五件事

在本周中國兩會召開期間出爐的一系列政策提案中，以財政政策為主力來推動經濟成長，無疑是其中至關重要的一項轉變。

其它重要變化還包括提高對控制隱性債務的重視，加大力度推動對民營企業的資金支持，同時有更多證據表明，中國國家主席習近平打造製造業領先地位的計畫還在推進當中。另有跡象顯示，中國不太可能在與美國的貿易談判中做出很大讓步。

「政府更多依靠財政政策來支持經濟成長，但這不同於過去的財政政策，」總部在北京的研究公司 Trivium China 的聯合創始人 Trey McArver 表示。「不會是大規模的基礎設施支出，而將是令人難以置信的促進商業發展的計畫。」

以下是兩會第一周透露出的五項關鍵政策轉變：

財政火力

轉向以財政政策支撐經濟成長，凸顯了中國總理李克強阻止信貸狂歡局面重演的決心。儘管 2.8% 的預算赤字率目標僅比去年目標高 0.2 個百分點，但經濟學家表示實際數字可能比目標更高。

兩會公佈的 2019 年減稅降費措施數額接近 2 萬億元人民幣，財政部長劉昆於周四表示，實際金額可能更高。他說，隨著經濟增速和通膨下滑，今年要平衡收支確實非常困難。摩根士丹利表示財政寬鬆規模「不小」。渣打銀行估計這將刺激近 2% 的國內生產毛額 (GDP)。

考慮到今年面臨的壓力，中國實際赤字狀況很可能像往年一樣超出目標。

民營與國有

在財政刺激措施中，支持陷入困境的民營企業顯得尤為突出。摩根士丹利表示，增值稅下調規模相當於最高 8,000 億元人民幣（1,190 億美元），這有利於提升企業盈利水平。李克強還在年度政府工作報告中提到，特定國有金融機構和央企今年應該增加向中央政府上繳的利潤。

滙豐首席中國經濟學家兼亞洲經濟研究聯席主管屈宏斌認為，這一次的貨幣和財政刺激政策都在側重振興民營部門，而非高槓桿的房地產和國企部門。

隱性債務

整頓地方政府隱性負債方面的努力也在加強。為此，中國最大政策性銀行正加入協助化解隱性債務問題的行列。中國國家開發銀行行長鄭之傑周二在北京表示，希望中央部委統籌安排國開行提供貸款化解隱性債務問題，已和財政部就具體項目有所溝通。國開行是中國三大政策性銀行之一，截至 2017 年底資產規模為 16 兆元人民幣（2.4 兆美元）。據彭博新聞社上月報導，江蘇省據稱考慮將鎮江市作為該省債務化解的試點，並提及將由國開行等提供長期低利貸款支持。

中國製造 2025

合計達 103 頁的兩份主要經濟計畫報告中，都沒有點明中國打造製造業領先地位的計畫。然而字裡行間仍能看到中國製造 2025 的蛛絲馬跡。這項遭受爭議的計畫曾在 2018 年政府工作報告中占據顯要地位，也是引發中美衝突的一項導火索。兩份報告都強調了中國加強大數據與人工智慧研發，培育下一代資訊技術、高端設備、生物醫藥、新能源汽車和新材料等新興產業的意圖，而這些正是中國製造 2025 的核心要素。

貿易

就在川普敦促手下談判代表儘快與中國達成協議之際，中國卻幾乎只字不提貿易談判。前財政部長樓繼偉警告說，中國不會做出很大讓步，美國的一些要求是吹毛求疵，其中很多實際上與中國自身的要求也是一致的。他到 2016 年一直擔任財政部長，現任全國社會保障基金理事會理事長。