春節前備貨需求急切 中華食品1月營收創史上新高

中華食品 (4205-TW) 在台灣地區春節前市場備貨需求急切的挹注之下，今 (13) 日公布 2019 年 1 月以 1.59 億元創歷史新高，月增 25.68%，年增 16.7%，這也是中華食品繼去年第 4 季營收 3.85 億元創新高後的另一項好消息。

而對於全台雞蛋供應出現缺口的問題至今仍無法解決，中華食品副總林昭敏今 日指出，中華食品生產雞蛋豆腐原料之一的雞蛋，在目前供應商全台大調貨下，春節後開工勉強因應生產所需。

中華食品原物料供應鏈中，雞蛋供應商原在台灣嘉義以南收購蛋源供應，目前在市場雞蛋貨源短缺下，收購區域已一路向北部延伸到了彰化地區，勉強在收取足夠蛋源供應中華食品的雞蛋豆腐生產使用。目前公司為解決「雞蛋荒」也積極在尋求其他包括液態蛋等可行解決方案。

中華食品全面採用非基因改造黃豆生產，並對產品品牌加值努力，去年第 3 季稅後純益 6592 萬元，季增 6.44%，較前年同期微幅下滑，累計前 3 季稅後純益 1.89 億元，年增 3.3%，每股純益為 2.35 元。

中華食品去年第 4 季營收 3.85 億元，創新高，年增 6.34%，全年營收 14.92 億元，也創歷史新高，年增率 5.57%。