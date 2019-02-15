奇力新1月營收月增18% Q2起出貨有望逐步回穩

奇力新 (2456)1 月營收 14.28 億元，月增 18.46%，年增 25.15%，其中飛磁 1 月營收創下歷史單月新高紀錄。若將去年新併入之美磊及美桀合併前之前期營收合併計算，則 1 月營收較去年同期減少 7.65%。 從個別公司來看，奇力新 1 月個別營收為 4.78 億元，月增 17.81%，年減 10.70%。美磊 1 月營收為 2.65 億元，月增 25.45%，年增 10.59%。



美桀 1 月營收則為 1.29 億元，月增 13.39%，年減 21.47%。奇力新表示，美桀 1 月營收雖未達去年同期，但較上月營收成長，主因是英特爾 CPU 供貨吃緊情況已有減緩，終端客戶拉貨動能逐步上升。



上述三家電感公司，雖然奇力新及美桀本月營收低於去年同月營收，但相較於前月份，均有雙位數以上成長，顯示電感業務已在近期大環境不確定及供應鏈庫存去化等不利因素中逐步回溫。



旺詮本月營收為 3.44 億元，月減 4.36%，年減 14.41%。奇力新指出，旺詮本月營收減少主要反應供應鏈庫存去化仍在進行。然而 1 月份訂單已有明顯回升，預計第一季結束後，電阻銷售可望回溫。



飛磁本月營收為 2.10 億元，較上月營收成長 84.97%，創下歷史單月新高，年增 3.38%。奇力新提到，主因為飛磁去年第四季產能去瓶頸已開始有不錯產出，且歐美聖誔長假結束後拉貨動能恢復，再加上車用領域，特別是新能源車需求穩定成長。



展望 2019 年，奇力新認為，第一季仍有中美貿易爭議及供應鏈庫存去化等不利因素，預計第二季起將可逐漸回穩；且集團已啟動長期策略，優化全球廠區配置，降低生產成本，並減少受地緣政治影響出貨；在產品面來看，因應 5G 物聯網相關應用發展、新能源汽車產業之快速成長，及智慧工廠自動化機器人等，均已推出各類相對應產品呼應客戶之需求，對於今年全年營收展望，仍然審慎樂觀。

